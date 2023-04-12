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موعد مباراة #ريال_مدريد ضد #تشيلسى في ربع نهائى #دورى_أبطال_أوروبا

12 أبريل 2023 · < 1 minute

يصطدم فريقا ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، التي يسعى فيها الميرنجي الى الحفاظ على لقبه الحائز عليه في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وعين الاتحاد الأوروبي، الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكمًا لقمة الريال ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ 8 من مسابقة تشامبيونزليج.

ويسعي فرانك لامبارد إلي تحقيق مفاجأة امام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حالياً.

 