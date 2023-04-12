هل يجوز أن أقضي دين والدي من زكاة مالي؟.. عضو #كبار_العلماء يُجيب (فيديو)

«هل يجوز أن أقضي دين والدي من زكاة مالي؟».. سؤال وجه أحد المشاهدين لبرنامج «فتاوى» على قناة «السعودية» العامة.

وأجاب الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عن ذلك السؤال بقوله: «ذهبت جماهير أهل العلم إلى أن الولد لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لوالده، وذلك لأنه سيرث من والده إذا مات، وبالتالي يكون قد جر نفعاً لنفسه بذلك».

وأضاف: «لذا فالذي نراه لك (السائل) هو أن تحتسب الأجر في سداد دين والدك مما لديك من مال غير مال الزكاة».