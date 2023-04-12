«من النهارده مفيش إدمان».. #ريما_عبدالله تُقلد #شيرين_عبدالوهاب بطريقة ساخرة (فيديو) #عاجل

أثارت مقدمة البرامج والممثلة ريما عبد الله حالة كبيرة من الجدل، بعد أن قلدت المطربة شيرين عبد الوهاب بشكل ساخر، تناول ما يُثار حول إدمان المطربة المصرية للمخدرات والكحول.

وشهدت حلقة الثلاثاء من برنامج «ستوديو 23»، الذي يعرض عبر قناة «mbc 1»، ومنصة «شاهد»، تقليد ريما عبدالله لشخصية المطربة شيرين عبد الوهاب، مع تعديل كلمات أغنيتها الشهيرة «جرح تاني»، وتقديمها بعنوان: «ضرب تاني».

وأصبحت كلمات الأغنية بعد التعديل: «ضرب تاني، هو قلبي لسه طاب من الأولاني، اروح له تاني، هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، وقعت مرة وقمت أه من السرير تاني، ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. من النهارده مفيش إدمان.. مفيش ألوان.. من النهارده شُرب مفيش ده كمان.. مفيش يا زمان.. من النهاره مفيش قعدات مفيش أصحاب والله يعوض على الأيام والليالي».

وأثارت الحلقة غضب الإعلامي إيهاب صالح، مدير أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، الذي وصف ما حدث بأنه «تنمر».

كما أعلن محامي «شيرين» عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.