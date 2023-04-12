مدرب #باريس_سان_جيرمان متهم بالعنصرية ضد المسلمين والسود

يواجه المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تهمة تتعلق بالعنصرية، خلال فترة توليه تدريب نيس.

ونشرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، تفاصيل جلسة جمعت جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنيس، مع جالتيه في أغسطس 2021، يشكو خلالها المدرب من كثرة وجود اللاعبين "السود والمسلمين" في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن تفاصيل تلك الجلسة حصلوا عليها من فورنييه نفسه، عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت وفقا لما رواه فورنييه، أنه ذات مرة كان يجلس مع ابن جالتيه وهو وكيله أيضا، حيث حذره وطالبه بتحقيق رغبة والده.

وتابعت: "بعد ذلك دخل جالتيه، ثم غادر نجله، ليسأله فورنييه عن صحة ما قيل، فرد المدرب، نعم، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار واقع المدينة، وأنه لا يمكن السماح بوجود الكثير من السود والمسلمين في الفريق".

وأخبر جالتيه فورنييه، أنه كان عليه أن يدرك أن الفريق لا يتوافق مع المدينة أو مع ما يطلبه الناس"، في إشارة إلى القضايا الدينية.