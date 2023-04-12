محطات لرصد جودة الهواء في المناطق الحضرية المزدحمة بالشرقية

انتهت أمانة المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المنطقة، من تركيب محطات لرصد جودة الهواء، في البلديات التابعة والمرتبطة بالمنطقة، ضمن مبادرة «إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاث من المصدر».

وتستهدف هذه المحطات مراقبة جودة الهواء في المناطق الحضرية المزدحمة، والتي تحتوي على الشركات الصناعية، ومحطات التحلية، ومحطات توليد الكهرباء، حيث تم تركيب المحطات في مواقع مخصصة داخل بلديات أمانة المنطقة الشرقية، وذلك من منطلق تشارك الجهات الحكومية نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة ضمن تطوير الخطة الوطنية المعنية «state action plan»، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة متضمنة ثاني أكسيد الكربون، وربطها مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتوفير بيانات مباشرة على مدار الساعة لمستويات ملوثات الهواء والعمل على الحد من مخاطرها، وهذا ما يعكس مدى التزام حكومتنا الرشيدة واهتمامها بحماية البيئة ومخاطر تغير المناخ، وذلك بالعمل المستمر على تحديث الخطط لتعزيز مبدأ الشفافية والالتزام لراحة المستفيدين.

وتسعى الأمانة من خلال هذا الجسر التعاوني المستدام بينها وبين المركز، إلى المحافظة على سلامة البيئة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حققت الأمانة العديد من المنجزات، في هذا المجال من خلال إطلاق المبادرات والحملات التوعوية في المجالات البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافةً إلى مبادرات استثمارات النفايات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير المتنزهات والحدائق بالشراكة مع المستثمرين لتحسين جودة الحياة.