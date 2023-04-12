«#الموارد_البشرية» تصدر البطاقة الرقمية لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي ستكون متاحة للمستفيدين على تطبيق الوزارة الرسمي، الموجود عبر الهواتف الذكية.

وتتيح البطاقة الرقمية لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه احد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الوزارة، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية، والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، حيث يشمل تطبيق الوزارة خدمات عديدة لتمكين قطاع التنمية الاجتماعية، وتحقيق أهداف الحماية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المستفيدين.