جراحة 6 ساعات أنقذت حياته.. صياد يروي تفاصيل مرعبة عن سمكة هاجمت عنقه في جازان (فيديو)

نجا صياد من هجمة سمكة على عنقه كادت أن تفقده حياته، بعد أن تسببت له في قطع الأوردة والشرايين.

وروى ثابت أحمد مظفر، من سكان جزر فرسان في منطقة جازان، وهو أحد منسوبي الهلال الأحمر، ما حدث له خلال رحلة صيد، قائلاً: «كان في يدي كشاف لرؤية ما في المياه، وكان أمامي مرتفع في سطح البحر، صعدت فوقه فارتفع الكشاف المضاء على سطح البحر».

وأضاف: «في هذه الأثناء كان هناك سرب من السمك يمر من أمامي، واتجه إلى الإضاءة مباشرة، ثم قفز وعضني في عنقي، ما أصابني بنزيف شرياني، في منطقة تغذي المخ مباشرة».

وأكمل: «وصلنا إلى مستشفى فرسان العام، دخلنا الطوارئ واستدعوا طبيب جراحة، والذي كشف علي، ثم قال لي: (ثابت أنت عارف طبيعة إصابتك وإيش اللي صاير معاك)، فقلت: (اللي شاهدته نزيف شرياني)»، مشيراً إلى أن القطع كان في الجزء اليسار من العنق.

وساهمت خبرة «ثابت» التي حصل عليها من عمله في الهلال الأحمر ومهارة زميله الطبيب في إنقاذ النزيف، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية من 4 إلى 10 صباحاً، تم خلالها ترقيع القطع وتوصيل الأوردة والشرايين بنجاح، لكنه فقد الصوت لفترة، قبل أن تعود إليه حياته الطبيعية بعد عام.