عبر موقع وتطبيق.. #المرئي_والمسموع تدعو المواطنين للإبلاغ عن «مخالفات الإعلام» (فيديو)

كشف المستشار لقطاع الشؤون التنظيمية في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، أن 15% من رصد المخالفات الإعلامية كان عن طريق الجمهور.

ودعا «أبو بكر» في مداخلة مع قناة «الإخبارية» الجمهور للإبلاغ عن مخالفات المنصات والوسائل الإعلامية، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من خلال الإيقونة المخصصة لذلك عبر الرابط: (perform.gcam.gov.sa)، أو عن طريق تطبيق «توكلنا خدمات».

وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أمس، رصدها أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة 15%.

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.