ضبط مخالفات لأشخاص وجهات تزاول «#المحاسبة» بطريقة غير نظامية

ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عددًا من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية، واستدعاء المتهمين، وسماع أقوالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك خلال عدد من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة، وذلك في إطار سعيها للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

واتضح من خلال تلك الزيارات التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، وذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف الممارسات كافة التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.

وجاءت المخالفات المرصودة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة "بـ- تضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة".