بسبب علامة «تابعة للدولة».. الإذاعة الوطنية الأمريكية تتوقف عن استخدام #تويتر

أعلنت الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة «NPR»، اليوم، أنها ستتوقف عن استخدام «تويتر».

وقبل أيام، أثار «تويتر» غضب الإذاعة الأمريكية العريقة، بعد وضع المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك علامة «وسيلة إعلام تابعة للدولة» على حساب الإذاعة.

ويجعل هذا التصنيف، الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وتملك أكثر من 8 ملايين متابع، على قدم المساواة مع وسائل الإعلام الحكومية الصينية والروسية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تجريد «تويتر» حساب صحيفة «نيويورك تايمز» من علامة التحقق، في أولى تحديثات «ماسك» للسياسات المتعلقة بوسائل الإعلام.

وينظر المحافظون إلى المؤسستين الإعلاميتين باعتبارهما معقلين لليسار، وهو موقف غالباً ما عبّر عنه «ماسك» في تغريداته.