الصحة تسجل 343 إصابة جديدة بـ #كورونا

سجّلت وزارة الصحة، 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء؛ ليصبح إجمالي الحالات المصابة 837,622 حالة، فيما سجّلت الوزارة 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي إلى 822,924 حالة.

وأشارت تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,636 حالة.

وأكدت أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استكمال التحصين "الجرعة التنشيطية" للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا.