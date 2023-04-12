أسواق_الخليج تغلق على ارتفاع قبل بيانات #التضخم الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، على ارتفاع، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي توفر مؤشرا على التحرك الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.8 بالمئة بعد جلستين من الخسائر، بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الراجحي وعملاق النفط أرامكو 0.8 بالمئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.5 بالمئة مسجلا مستوى جديدا لهذا العام، مدعوما بقفزة 3.5 في سهم إعمار العقارية، كما وارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4 بالمئة.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع 4.3 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 1.6 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم بما في ذلك سهم القابضة المصرية الكويتية الذي هوى 8.6 بالمئة.