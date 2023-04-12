مفاجأة لـ #الهلال في ملف #ميسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، تطورات عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الحالي، إلى نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.
ميسي الذي يلعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان، يقترب من انتهاء تعاقده مع الأمراء، والمقرر له في الصيف المقبل، وسط بدأ نادي برشلونة عملية استعادته بعد أن رحل عنه منذ عامين، ووجود العديد من العروض من أجل ضم بطل كأس العالم 2022، وعلى رأسها أندية السعودية.
ونقلت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، تصريحات على لسان أحد المصادر داخل النادي الكتالوني، أن ميسي ما زال بعيدًا عن برشلونة، وقول أي شيء آخر لن يكون صحيحًا.
واستكمل المصدر المقرب من غرف ملابس برشلونة، في تصريحات للصحيفة الإنجليزية، أننا داخل النادي مجانين بعودة ليونيل ميسي، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادته لبرشلونة.
وأتم المصدر أن مشكلة برشلونة خلال الفترة الحالية هي حد الرواتب، الحديث عن عودة ميسي هو أمل لدى النادي، لكنه غير صحيح من الناحية العقلانية.