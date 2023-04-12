مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدد #مسجد_فيضة_أثقب في #حائل

في خطوة تعكس استمرار مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في تحقيق مستهدفاته بالعناية بالمساجد التاريخية، واستعادة الدور الديني والثقافي والاجتماعي لها، والمحافظة على إرثها الإسلامي، وإبراز طرزها المعمارية، من خلال إعادة بنائها بطرق بيئية مستدامة وبعناصر طبيعية، ضمت المرحلة الثانية من المشروع مسجد «فيضة أثقب» في منطقة حائل، الذي يعود تاريخ بنائه للعام 1365هـ.

وسيعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي لمنطقة حائل، الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويمثل طرازاً فريداً في فن العمارة، ويتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.

وسيحافظ المشروع على تفاصيل المسجد التاريخية كافة، بما فيها توزيع فراغاته الرئيسية، وتطوير نوافذه التي تقع على الجانب الشمالي له، لحصد أكبر كمية من الهواء البارد والاحتفاظ بها.

ويأتي مسجد «فيضة أثقب» ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد في منطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 في منطقة المدينة المنورة، و3 في منطقة عسير، و2 في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية وتبوك والباحة ونجران وحائل والقصيم.

ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة، بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية

وتجري عملية التطوير من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.