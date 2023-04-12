تدعم حرب #روسيا.. #أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في #تركيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات، اليوم الأربعاء، على أربع كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لها قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية وتقدم يد العون لمساعي الحرب الروسية.

تأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات مقرها تركيا وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وتشمل أكثر من 120 كيانا.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية: إن العقوبات استهدفت كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها وتملكها روسيا "بالأساس" أو مرتبطة بروسيا وأشخاص في قطاعي التجارة والبحرية.