السعودية تُعلن تقديم مساعدات غذائية عينية بقيمة مليوني دولار أمريكي لموريتانيا

التقى فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بالعاصمة نواكشوط، معالي مفوض مفوضية الأمن الغذائي بالجمهورية الموريتانية فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي.

وبحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في موريتانيا وسبل تعزيزها.

وأوضح فريق المركز - خلال اللقاء- أن المملكة العربية السعودية سُتقدم مساعدات غذائية عينية بقيمة (2) مليون دولار أمريكي لجمهورية موريتانيا؛للإسهام في دعم احتياجها الغذائي، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا.

ومن جانبها،قدَّمت معالي فاطمة بنت محفوظ شكرَها وتقديرَها لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهم الدائم مع جميع المحتاجين والمتضررين حول العالم، وعلى تقديمهم هذه المساعداتِ للمحتاجين في موريتانيا، مبينةً بأن مملكة الإنسانية بتاريخها الحافل سباقة في الوقوف بجانب المحتاجين في مختلف الظروف والمحن.