أسعار #النفط ترتفع 2% بدعم من بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الأربعاء بعدما عزز تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة وخفف من تأثير الارتفاع الطفيف في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وزاد خام برنت 1.79 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.92 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 83.43 دولار. وسبق أن ارتفعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة الثلاثاء.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط. وخلال الاثني عشر شهرا حتى 31 مارس آذار، زاد المؤشر بخمسة في المئة وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو أيار 2021. وسبق أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بستة في المئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية: "سوق النفط العالمية ستشهد نقصا في الإمدادات في النصف الثاني من 2023 وقد يدفع ذلك أسعار النفط للارتفاع أكثر".