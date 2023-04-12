شجار بالأيدي بين نجمي #بايرن_ميونخ بعد الخسارة من #مانشستر_سيتي

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن هناك شجار نشب بين الثنائي ساديو ماني وليروى ساني لاعبا نادي بايرن ميونيخ الألماني، عقب مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بايرن ميونيخ لهزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي، بنتيجة (3-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن حدث شجار بين الثنائي ليروى ساني وساديو ماني في غرفة ملابس بايرن ميونيخ عقب مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الألمانية، ماني قام بتوجيه ضربة في وجه ساني أثناء الشجار مما ترك علامة على وجه اللاعب الألماني، قبل أن يتم الفصل ما بين الثنائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الشجار يأتي استكمالاً لجدال نشب بين الثنائي على أرض الملعب أثناء المباراة.