ريال_مدريد يهزم #تشيلسي بثنائية في #دوري_أبطال_أوروبا

تفوق ريال مدريد بثنائية نظيفة في مواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا والامسية التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو.

حسم ريال مدريد الشوط الاول بعدما سجل بنزيما هدف التقدم في الدقيقة 21 من عمر المواجهة بعد تمريرة من كارفاخال الطويلة في عمق المنطقة ليستلمها فينيسيوس ويمررها لكريم بنزيما عرضية استطاع أن يسكنها في الشباك الخالية ومعها ينتهي الشوط بالتقدم لصالح الريال.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 73 تمكن اسينسيو من اضافة الهدف الثاني، بعدما استقبل تمريرة من على حدود الـ18 ليسدد ارضية قوية سكنت الشباك ببراعة لتؤكد افضلية الريال.

وما بين الثنائية اداء دفاعي رائع من كورتوا او دفاعات الريال التي حافظت على افضلية اصحاب الارض، سواء يتصديات كورتوا في الشوط الاول او ابعاد روديجير لتسديدة ماونت في الشوط الثاني، ليحافظا على شباك الملكي نظيفة.

ومعها ينتهي اللقاء الذي تألق خلاله الريال وتمكن من الوصول للمرمى بأقل الفرص والامكانيات، ليتقدم في لقاء الذهاب بثنائية تضع قدمًا في نصف النهائي في انتظار العودة في ستامفورد بريدج.