ميلان يحسم ذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا بهدف أمام #نابولي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي نابولي، بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، والذي جمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

شهدت بداية اللقاء محاولات هجومية مستمرة من لاعبي ميلان محاولين خطف هدف التقدم الأول بشكل مبكر.

في الدقيقة 2 شهدت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق نابولي مرت من الجميع لتصل إلى كفاراتسخيليا الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء في المرمى الخالي لكن أبعدها مدافع ميلان من على خط المرمى.

كما شهدت المباراة محاولات من نابولي لاختراق دفاعات فريق ميلان.

وبالفعل خطف ميلان هدف أول في الدقيقة 39 والذي سجله إسماعيل بن ناصر، والذي جاء عقب هجوم مرتد لصالح فريق ميلان عن طريق براهيم دياز الذي مرر كرة إلى لياو ليرسل كرة عرضية لمسها دياز لتصل إلى بن ناصر ليسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وفي بداية شوط اللقاء الثاني شهد تمريرات قصيرة بين لاعبي ميلان في وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.

وعقب مرور 15 دقيقة من عمر شوط اللقاء الثاني شهد سيطرة من لاعبي نابولي على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 74 شهدت بطاقة حمراء على لاعب نابولي بعد تدخل على ثيو هيرنانديز.

ولم يشهد اللقاء اي خطورة واضحة على كلا المرميين، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بفوز ميلان، بهدف نظيف دون رد.