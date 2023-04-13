مع تحسن الطلب من الدول الآسيوية.. #الصين تُحقق فائضا تجاريا بقيمة 88 مليار دولار

ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي مع تحسن الطلب من الدول الآسيوية وأوروبا، في الوقت الذي استأنفت فيه المصانع الصينية الإنتاج بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعزز توقعات الاقتصاد الصيني، ويشير إلى أن النمو العالمي قد يكون أفضل من التوقعات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الصادرات الصينية زادت بنسبة 8ر14 في المئة سنوياً خلال الشهر الماضي، مدفوعة جزئياً بزيادة الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا ومرونة الطلب في كوريا الجنوبية وأوروبا.

فيما تراجعت الواردات الصينية خلال مارس الماضي بنسبة 4ر1 في المئة، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية، لتسجل الصين فائضاً تجارياً بقيمة 2ر88 مليار دولار.