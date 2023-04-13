تشمل 9 مناطق.. محلل #طقس يتوقع استمرار الحالة #الممطرة_السادسة_عشر حتى غد الجمعة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة.

وتوقع في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس وحتى غدا الجمعة، على أجزاء من 9 مناطق.

وأوضح أنه حسب ما تشير إليه نماذج الطقس، متوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى أخر، من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانا تكون غزيرة، مصحوبة بحبات برد، وتسبق برياح، مع فرصة سيول.

وأضاف "الحصيني" أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب منطقتي المدينة المنورة والقصيم.