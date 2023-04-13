في دولة عربية.. اعتقال أمريكي «يغوي المسلمين لدخول المسيحية» (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، اليوم الخميس، القبض على مواطن أمريكى بتهمة «الترويج للديانة المسيحية».

وعرض الجهاز جزءاً من اعترافات فتاة ليبية الجنسية، تم استقطابها في سن المراهقة (15 عاماً)، واعتنقت المسيحية وروجت لها، وزوجها المواطن الأمريكي، مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، وفق ما ذكره الجهاز في بيان.

وأضاف: «المتهم هو أحد المبشرين، الذي اتضح بأنه وزوجته يعملان كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله (ASSEMBLIES OF GOD) لنشر المسيحية، عبر استقطاب المسلمين وإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية».