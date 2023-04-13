«لدينا الإمكانيات والثروة».. #القصبي يكشف سر اجتماع #ولي_العهد بالوزراء وسط #البحر_الأحمر (فيديو) #عاجل

كشف وزير التجارة ماجد القصبي عن سر حرص الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على عقد اجتماعات وورش عمل للوزراء في البحر الأحمر.

وقال «القصبي» خلال استضافته في برنامج «حكاية وعد» على قناة «mbc»: «أنا رجل بحر وبحب البحر.. أسأل السعوديين وش يعرفون عن البحر، قلة منهم يعرفون البحر الأحمر..كنا معطيين ظهرنا للبحر الأحمر كله».

وأضاف: «عقد الأمير محمد بن سلمان ورش عمل للوزراء في البحر الأحمر، أتى بجميع الوزراء وأجلسنا في صلب البحر حتى نعيش وسط الثروة الحقيقية».

وواصل: «غيرنا يملك عٌشر ما عندنا من إمكانيات وطايرين بها طير.. نحن لدينا ها الإمكانيات والثروة، لدينا مزيج سحري للسياحة، الشمس والبحر والجزر والرمل والبيئة، بالإضافة للشعب السعودي الكريم المضياف، إيش تبوا أحسن من هذا؟».