أول رد من #بايرن_ميونخ على مشاجرة #ماني و #ساني

شوهد ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ يصل مبتسما إلى مقر تدريبات ناديه صباح اليوم -الخميس- لخوض محادثات مع الإدارة في أعقاب واقعة لكمه لزميله لوروا ساني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ماني وساني حضرا معا اجتماعا مع إدارة النادي، جرت خلالها محادثات بين ممثلي البافاري وفريق ماني الإداري، بحثا عن حل للمسألة.

وناقش أوليفر كان وحسن صالحميديتش ثنائي إدارة بايرن ميونيخ العقوبات المحتملة ضد ماني، والتي تتضمن الغرامات والإيقاف والإبعاد التام عن الفريق.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن ماني سيتقدم باعتذار أمام بقية فريق بايرن ميونيخ اليوم.

ووصل السنغالي البالغ من العمر 31 عاما، قبل موعد انطلاق تدريبات الفريق البافاري بقرابة ساعتين.