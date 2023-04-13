سر تأخر إعلان #النصر إقالة #جارسيا

أصبح نادي النصر ، على بعد خطوات قليلة من إعلان إقالة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني رسميا، من تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه، بعد الكشف عن خفايا غرفة ملابس الفريق في حقبة المدرب.

ويشار إلى أن إدارة نادي النصر ستعلن خلال ساعات، إقالة رودي جارسيا من منصبه، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق مؤخرا، وفقدانه لصدارة دوري روشن، لصالح منافسه الاتحاد، وسيتم تعيين الكرواتي دينكو مدرب درجة الشباب خلفا له.

التكلفة المالية لقرار إقالة الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر، تصل إلى نحو 15 مليون ريال، مشيرة إلى أن الرقم يمثل مجموع رواتب جارسيا ومعاونيه، الذين أقيلوا معه، حتى نهاية عقد الجهاز الفني أواخر يونيو المقبل.

وأوضح أن العقد الذي وقعه الطرفان الصيف الماضي، يمتد موسما واحدا وليس موسمين، كما كان شائعا عند إبرامه، وأن هناك بند في العقد، الذي تقرر إنهاؤه، كان يمنح النادي حق تمديده لموسم آخر.

وقررت إدارة نادي النصر الاستغناء عن خدمات رودي جارسيا، حيث أبلغته بقرارها في الساعات الماضية، وبدأت سريعا الإجراءات الإدارية لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما.