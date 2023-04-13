الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة #عيد_الفطر

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد عمل إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول في محافظة الخرج من الأحد إلى الخميس من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتستقبل شعبتا جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة المراجعين من الأحد إلى الخميس، من الساعة 22:00 حتى الساعة 1:00، حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويكون العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30، خلال أيام العيد.

وأشارت «الجوازات» إلى أن الخدمة في إدارات الجوازات خلال أيام إجازة عيد الفطر، تكون للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصات «أبشر، أبشر أعمال، مقيم» ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق التنفيذ بمراسلة الجوازات من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر».