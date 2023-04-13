الدولار يتراجع.. و #اليورو يسجل أعلى مستوى في عام

تراجع الدولار اليوم الخميس، إلى 101.10، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أبريل، فيما سجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام العملة الأمريكية، بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، ما عزز التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وانخفضت أسعار الجملة 0.5 بالمئة في مارس، فيما تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.1 بالمئة..

وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه وينزل إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية 0.32 بالمئة.