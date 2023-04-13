مخبأة في شحنة بطاطا.. ضبط أكثر من 3.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر (فيديو وصور) #عاجل

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة بطاطا.

وأضاف الرائد النجيدي أنه تم القبض على مستقبلي هذه الشحنة في منطقة الرياض، وهم 3 مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة.

جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.