متحدث #الأرصاد يكشف حالة #الطقس المتوقعة حتى إجازة #عيد_الفطر (فيديو)

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، وذلك حتى إجازة عيد الفطر المبارك، وفقاً لما صرح به متحدث المركز، حسين القحطاني.

وقال "القحطاني" في لقاء على قناة "الإخبارية": "يستمر هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر المبارك'.

وأضاف: "هذه الأجواء مناسبة، ونحن ندعو الجميع للاستفادة من هذه الأجواء، ولكن مع الأخذ في الاعتبار التعليمات المعلنة من الجهات المختصة".

كما شدد على ضرورة متابعة معلومات الطقس من المركز الوطني للأرصاد، ليس للتحذير ولكن للاستفادة من المكان والزمان المناسبين للاستفادة من هذه الأجواء.