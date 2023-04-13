21 مليون مصلٍ بـ #المسجد_النبوي في رمضان

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس: إن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي، بلغ أكثر من21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان المبارك 1444 بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية.

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.