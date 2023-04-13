هدية سعودية.. تسليم 25 طنًا من التمور لإقليم كردستان العراق

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى إقليم كردستان العراق، البالغة 25 طنًا من التمور.

سلم المساعدات نيابة عن المركز، نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل، خالد بن عبدالله الشمراني، بحضور ممثل دائرة العلاقات الخارجية في كردستان، سامان سوراني، ونائب رئيس منظمة بارزاني الخيرية، كارزان نوري، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.