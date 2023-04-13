وفاة وعدة إصابات.. أول فيديو لسقوط حافلة من جسر في #الرياض #عاجل

تداول مغردون عبر «تويتر» أول مقطع فيديو من موقع حادث سقوط حافلة من على جسر في منطقة الرياض، والذي وقع صباح اليوم الخميس ونتج عنه وفاة وعدة إصابات.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن سقوط حافلة من على جسر في منطقة الرياض.

وأوضحت فى تغريدة على «تويتر»، أن الحادثة أسفرت عن حالة وفاة ووقوع إصابات، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور.