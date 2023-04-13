تباين أداء #بورصات_الخليج بفعل مخاوف الركود

تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، في ظل توقع حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين يقيمون التداعيات المحتملة للضغوط المصرفية حدوث "ركود طفيف" في وقت لاحق من هذا العام.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن لامس ذروته هذا العام متأثرا بانخفاض 2.3 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإماراة.

وتخطى المؤشر القياسي للبورصة السعودية الخسائر المبكرة ليغلق على ارتفاع قدره 0.9 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع دراسة السوق لتوقعات نقص المعروض في مقابل الركود المحتمل في الولايات المتحدة.

وفي قطر، انخفض المؤشر القياسي القطري 1.3 بالمئة في ظل تراجع معظم الأسهم.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 5.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 14.5 بالمئة في البنك التجاري الدولي.