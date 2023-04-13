تعادل مثير بين #مانشستر_يونايتد و #إشبيلية في #الدوري_الأوروبي

تعادل فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للموسم الحالي 2023.

جاءت أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب الشياطين الحمر عن طريق مارسيل سابيتسر في الدقيقتين 15، و21 على التوالي لصالح مانشستر يونايتد، بينما أحرز مالاسيا، وهاري ماجواير (هدف في مرماه) هدفي إشبيلية في الدقيقتين 84، و92.

وتأهل مانشستر يونايتد على حساب ريال بيتيس في الدور ثمن النهائي بالفوز على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف في حين فاز الفريق في إسبانيا بهدف نظيف، كما صعد إشبيلية لهذا الدور بعدما تخطى فناربخشة التركي بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.

وفشل مانشستر يونايتد في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وحقق الفوز قبل مواجهة العودة في إشبيلية للوصول لنصف نهائي المسابقة القارية.