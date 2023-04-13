البنك الأول.. شريك SMC الجديد لمسمى استادها الرياضي في جامعة الملك سعود

وقعت شركة الوسائل «SMC» بصفتها المالك لحق استعمال واستغلال الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض والذي استثمرته مع الجامعة، عقد استثمار حقوق التسمية مع "البنك الأول"، ليكون البنك الأول بموجبها الشريك الرسمي للحقوق المتعلقة بـ تسمية الاستاد، على أن يكون التدشين الرسمي للاسم الجديد للملعب قريبا.

محمد بن عبدالإله الخريجي: الشراكة تعزز ثقة مستثمري القطاع الخاص في التطور الذي تشهده المملكة

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل «SMC»، محمد بن عبدالإله الخريجي، عن سروره بهذه الشراكة والتي تعزز ثقة المستثمرين في القطاع الخاص في التطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبالأخص القطاع الرياضي والممثلة بوزارة الرياضة، قائلا: « شجعتنا وكثير من المستثمرين للدخول بشراكات واستثمارات نوعية تتكامل مع جهود الوزارة لخلق وتطوير القطاع الرياضي وتحويله لصناعة».

وأضاف: «أبارك لشريكنا البنك الأول ولمنسوبي شركة الوسائل SMC وأشكر جهودهم وعملهم بروح الفريق الواحد وأهنئ كُل مُحب ومُشجع للنجاح، على تحقيق هذه الشراكة التي تعد الأكبر من نوعها في الحقوق التسمية الرياضية في منطقة آسيا وأفريقيا، وسنعمل مع شريكنا على تفعيل كافة مستويات الشراكة؛ للاستفادة منها بما يخدم استراتيجيات الشركة، متطلعين إلى أن تحقق الشراكة أهدافها».

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المسبوق لقطاعي التسويق والإعلان وجهود وزارة الرياضة التي تمهّد الطريق لعقد مثل هذه الشراكات والتي تدعم التسويق الرياضي.

توني كريبس: الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ هويتنا التجارية الجديدة

في السياق، قال توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأول: «تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ هويتنا التجارية الجديدة، والتي ترتكز بشكل أساسي على الإرث التاريخي العريق للبنك وبناء مستقبل مشرق».

ومع التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، أكدت الشركة الالتزام بمواصلة النهج نحو الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «ساهمنا في وقت سابق في الاستثمار في قطاعات جديدة مثل الترفية والسياحة والتكنولوجيا، نتجه اليوم نحو الاستثمار في قطاع الرياضة الواعد».