يوفنتوس يحقق انتصار صعب أمام #سبورتنج_لشبونة في #الدوري_الأوروبي

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "أليانز"، فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وأجرى يوفنتوس تبديلا اضطراريا، بخروج حارسه تشيزني فى الدقيقة 44، ودخل بدلا منه ماتيا بيرين.

وفى الشوط الثاني، سجل فيدريكو جاتى هدف فوز يوفنتوس بالمباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاع الفريق البرتغالى، ليضعها فى الشباك مستغلا خروج حارس المرمي. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب "خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتنج لشبونة.