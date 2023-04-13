التحقيق مع موظف حصل على مبالغ مالية في #صحة_تبوك

تُحقق إدارة المراجعة الداخلية في صحة تبوك مع أحد الموظفين لقيامه بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 400 ألف ريال.

وحصل الموظف على الأموال بطريقة غير مشروعة كانتدابات كانت تصرف له وُمهمات داخلية وخارجية لا يُباشرها، وكانت تُعقد في مناطق مختلفة وتكون في نفس التاريخ واليوم من المستحيل حضورها.

وأكدت مصادر لصحيفة "الوئام" أن الموظف استغل منصبه الوظيفي وحصل على انتدابات في أيام متداخلة وفي مواقع مختلفة وبذات التاريخ والوقت يصعب حضورها ومُهمات عمل داخلية وخارجية بلا وثائق إنهاء مُهمة.

وأضافت أن الموظف تمكن من تكليف نفسه بعمل إضافي بعد تدوين اسمه بسجل الحضور والانصراف (حالة وفاة) وحصل على انتدابات يوم الجمعة وقت الإجازة الرسمية.

وأكدت أن الموظف لا يوقع بالفترة الصباحية وأنه أقر بجميع التوقيعات التي دونت باسمه أسفل البيان المُرفق بجميع المعاملات المصروفة له.