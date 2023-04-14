مقتدى_الصدر يُعلن تجميد تياره ويغلق حسابه على “#تويتر”

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري عاما كاملا.

وأشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل، مضيفاً :"خطيئة أن أكون مصلحا للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري"

وقرر تجميد التيار لمدة عام، قائلا: "لذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ماعدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولا وأمام والدي ثانيا".

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، قبل ساعات قليلة، إلغاء زعيم التيار الصدري اعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "أهل القضية".