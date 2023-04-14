“#الأمن_العام” يدعو لتأدية #صلاة_الجمعة بالمساجد القريبة تخفيفا للازدحام بالمسجد الحرام

أصدر "الأمن العام"، اليوم الجمعة، تنبيها مهما لعموم المصلين بصلاة الجمعة في المساجد القريبة من مساكنهم، وذلك نظرًا لما يشهده المسجد الحرام من كثافة عالية من المصلين والمعتمرين في صلاة الجمعة.

وقال "الأمن العام" في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة :"أخي المواطن.. أخي المقيم.. يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاة الجمعة في المسجد القريب منك تخفيف للازدحام وتعاون مُقدّر.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، تسخير كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة.