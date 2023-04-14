وزير خارجية #الصين يحسم الجدل بشأن إمكانية بيع أسلحة متطورة لروسيا

كشف وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الجمعة، مدى إمكانية بيع الصين أسلحة متطورة لروسيا من أجل حسم الحرب في أوكرانيا.

وقال ، إن بلاده لن تبيع أسلحة لأي من طرفي الصراع في أوكرانيا، وستسيطر على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

جاءت تصريحات تشين قانغ ردا على مخاوف أبدتها الولايات المتحدة ودول أخرى، من أن الصين تبحث تقديم مساعدة عسكرية لروسيا، والتي دعمتها بكين سياسيا وخطابيا في الصراع، بينما أعلنت رسميا أنها ما زالت على الحياد.

وكرر تشين استعداد الصين للمساعدة في تسهيل المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وقال إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية بالأزمة أن تظل "موضوعية وهادئة".