الرئيس التنفيذي لـ”#إكسترا”: حققنا نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري بربح نسبته 21 %

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، إن نتائج الشركة جاءت إيجابية في الربع الأول من العام الجاري 2023، موضحا أن هذه النتائج شملت جميع المؤشرات سواء على صعيد المبيعات أو الأرباح.

وأضاف في لقاء مع "العربية"، أن هامش الربح خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع إلى 21.8% مقابل 20.6% في الربع المماثل من 2022.

وأشار إلى أن الإقبال على "المحلات" ارتفع بنسبة 2% وارتفعت سلة المشتريات إلى 1050 ريال في الربع الأول من 2023 مقابل 970 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

ولفت إلى أن صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، تأثر على أساس سنوي، بزيادة تكاليف التمويل بواقع 15 مليون ريال بالإضافة إلى وجود مصاريف غير متكررة بنحو 3 ملايين ريال.

وأشار إلى مواجهة تحديات الفترة المقبلة نظراً لأن إجمالي مبيعات السوق تراجعت بنسبة 5.5% في شهري يناير وفبراير الماضيين، نتيجة الضغط على مصروفات المستهلكين من سعر الفائدة أو التضخم.