رئيس #إيران: تطبيع العلاقات مع #إسرائيل لم ولن يحقق الاستقرار

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة: إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "لم ولن يحقق الأمن والاستقرار"، وذلك خلال سيرات "يوم القدس العالمي" جنبا الى جنب الجماهير الغفيرة التي انطلقت في طهران اليوم، دعمًا للشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيسي أن رسالة المشاركة في مسيرات يوم القدس هي تجسيد وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية، وأن تطبيع بعض الدول مع الكيان الصهيوني لن يحقق الأمن والاستقرار.

وانطلقت في وقت سابق اليوم مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير، ويرفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين ولافتات تدعم القضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني، وتندد بـ "الجرائم الصهيونية".