تدشين الحاجز النحاسي المذهب المحيط بـ #الحجرة_النبوية #عاجل

دشنت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة النبوية، وذلك في إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التشغيلية والفنية والصيانة م.عبدالله المحمادي: إن فكرة استبدال الحاجز الخشبي السابق المحيط بالمقصورة الشريفة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتغييره بحاجز نحاسي يتماشي مع الهوية البصرية والنسق المعماري للمسجد النبوي.

وبيّن أن تصميم الحاجز مستوحى من مقدمة الحجرة النبوية والروضة الشريفة ودولايب المصاحف بالحرم القديم وهو عبارة عن حاجز تم تصنيعه من النحاس النقي ويبلغ طوله ٨٧ متراً طولياً وبارتفاع واحد متر.

وأضاف: يحيط بالحجرة الشريفة من الاتجاهات الثلاث ويتكون من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة، ويحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية كما يضمن سهوله صيانته.

وذكر أن ذلك يأتي لتقديم أرقى الخدمات للمصلين وقاصدي المسجد النبوي ولسلامتهم أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما والصلاة في الروضة الشريفة.