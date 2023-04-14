طالبت بنصف ثروته للطلاق.. زوجة #أشرف_حكيمي تكتشف مفاجأة: لا يملك شيئًا

كشف صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل جديدة فيما يتعلق بقصة انفصال الممثلة الإسبانية هبة أبوك، عن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وأعلنت الممثلة انفصالها عن أشرف حكيمي بعد اتهام إحدى الفتيات له بمحاولة اغتصابها في منزلها، مطالبة بنصف ثروته وأملاكه خلال طلب طلاقها.

لكن الصحيفة كشفت عن مفاجآة واجهت الممثلة، وهي أن حكيمي لا يملك أي شيء، وذلك على الرغم من أنه يتقاضى ملايين الدولارات سنويًا، ويُعد أحد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي بمبلغ يقترب من المليون يورو شهريًا.

وكشفت "آس" أن وكيل الممثل القانوني طلب بمعرفة حجم الأموال التي يحصل عليها اللاعب حكيمي، فكان الجواب أنه لا يملك شيئا لأن كل ما يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتُعد هبة أبوك واحدة من أنجح الممثلات في إسبانيا، وتحظى بدخل جيد، إضافة إلى أنها مؤثرة في مواقع التواصل وتحصل على آلاف الدولارات من عرض الملابس ونشر الصور على حسابها في إنستغرام، والذي يضم أكثر من 1.5 مليون متابع.