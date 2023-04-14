الذهب يصل لأعلى مستوى في عام مدعومًا بتوقعات وقف #رفع_الفائدة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياتها في عام إذ عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ما دفع المعدن النفيس إلى تسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2034.89 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1108 بتوقيت جرينتش، محوما قرب أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس 2022، والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2052.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 26 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت ذروة عام عند 26.07 دولار في وقت سابق من الجلسة وتتجه نحو تسجيل خامس مكاسبها الأسبوعية.