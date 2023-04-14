الطاقة_الدولية: تخفيضات #أوبك+ للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة: إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تفاقم عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام.ودخلت أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية في منافسة في الشهور الماضية بتوقعاتهما للعرض والطلب العالميين على النفط.

وتقول الدول المستهلكة، التي تمثلها وكالة الطاقة الدولية: إن شح المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويمكن أن يهدد بحدوث ركود، في حين تقول أوبك+ إن السياسة النقدية الغربية هي السبب في تقلبات السوق والتضخم الذي يقلل أسعار النفط الذي تنتجه دولها.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري للنفط أنه كان من المتوقع بالفعل أن تشهد سوق النفط نقصا في النصف الثاني من عام 2023 "مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض".

وأضافت أن التخفيضات الأخيرة قد تفاقم تلك الضغوط وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات على حد سواء. والمستهلكون الذين يعانون حاليا من التضخم سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب في 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل يوميا عن العام الماضي، في إبقاء على توقعاتها الشهر الماضي.