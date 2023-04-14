مهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات والالتزام بـ «دليل #إجراءات_امتثال_المباني»

منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المباني القائمة، مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدداً من المتطلبات، مبينة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي (تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام والذي يتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن 15 عنصراً).

وأشارت إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة من خلال الرابط : https://www.momrah.gov.sa/ar/ncvp.

ودعت أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في 1445/3/1 لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من اهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.