الحوثيون: مفاوضات #صنعاء مع وفد #السعودية اتسمت بـ«الجدية والإيجابية»

وصف محمد عبدالسلام، رئيس الوفد المفاوض لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، المفاوضات التي جرت بين الجماعة والوفد السعودي، بحضور الوساطة العُمانية، في العاصمة صنعاء، بـ"الجدية والإيجابية"، مشيرًا إلى إحراز تقدم في بعض الملفات.

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية، قبيل مغادرة مطار صنعاء الدولي: "خضنا مشاورات صعبة ومكثفة جدا ناقشت قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، وأحرزنا تقدما في بعض الملفات".

وأشار إلى أنه لم تستكمل ملفات أخرى، وأن الوفد السعودي المفاوض غادر صنعاء لمزيد من المشاورات، متابعًا: "اتفقنا على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائما".

كان عبدالسلام قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، انتهاء أعمال التفاوض التي جرت مع الوفد السعودي بوساطة عمانية في العاصمة صنعاء".

وقال في تغريدة على "تويتر": أنهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق.