نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية #سلطنة_عمان

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

ورحب نائب الوزير بوزير الخارجية، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.